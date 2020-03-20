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В Карелии отремонтируют наиболее востребованные для арктических районов дороги

Речь идет об участках дорог Р-21 "Кола" - Калевала - Лонка, Р-21 "Кола" - Лоухи, а также подъезде к поселку Чупа. На проведение работ направят свыше 1 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Карелии планируют отремонтировать три региональные дороги в арктических районах республики до 2024 года. На это хотят направить более 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи региона в пятницу.

В начале 2020 года во время заседания рабочей группы по вопросам организации первичной медико-санитарной помощи в Карелии представители министерства транспорта республики сообщили, что почти все дороги на севере находятся в плохом состоянии, организовать по ним автобусное сообщение нельзя, что в свою очередь осложняет ситуацию с медицинской помощью.

"Для улучшения автодорожной инфраструктуры на территории Арктической зоны в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано выполнение работ по ремонту следующих участков автодорог регионального значения:  ", - сказали в министерстве.

Как отметили в пресс-службе республиканского министерства, запланированный ремонт не решит полностью проблему дорог в арктических районах Карелии - Кемском, Лоухском и Беломорском. Специалисты выбрали первоочередные направления по двум критериям: оживленности движения и худшему состоянию на данный момент.

Ремонтные работы начнутся с 2021 года. Первым приведут в порядок участок, связывающий федеральную трассу "Кола" с районным центром Лоухского районах поселком городского типа Лоухи, стоимость работ составит 130 млн рублей. На следующий год ремонт, оцененный в 153,5 млн рублей, запланирован на подъезде к поселку Чупа Кемского района протяженностью более 14 км. Также в 2022 году власти намерены начать работы самого масштабного участка стоимостью 873,6 млн рублей - "Кола" - Калевала - Лонка.

В республиканском Минстрое также отметили, что, согласно плану федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года, в этом году новые мосты появятся на дороге, соединяющей четыре населенных пункта Беломорского района: село Сумпосад, деревню Воренжа, поселок Вирандозеро и поморское село Нюхча.

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РоссияАрктика сегодняКарелия
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