В Усть-Джегутинском районе КЧР проведут капремонт дома культуры и школы искусств

ЧЕРКЕССК, 21 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт дома культуры в ауле Джегута и школы искусств в микрорайоне Московском Карачаево-Черкесии запланированы в 2020 году по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба Минкультуры региона.

"В ходе рабочей поездки в Усть-Джегутинский район министр культуры КЧР Рамазан Бороков совместно с главой администрации района посетил сельский дом культуры аула Джегута и школу искусств микрорайона Московский. В рамках реализации мероприятий национального проекта "Культура" в 2020 году запланирован капитальный ремонт Дома культуры и школы", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в текущем году после проведения капитального ремонта в школе искусств, планируется оснастить учебное заведение новыми музыкальными инструментами и учебным материалом.

В рамках национального нацпроекта в 2019 году было начато строительство и реконструкция сельских домов культуры в аулах Бесленей, Адиль-Халк, Каменномост, Эльбурган, Койдан, селах Учкекен, Счастливое и Курджиново и в станице Сторожевая.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в РФ в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.