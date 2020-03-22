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Более 8 тыс. пенсионеров из омских сел пройдут в этом году медосмотры в районных больницах

Это составит около 8% от общего числа сельских жителей области старше 65 лет

ОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Мобильные бригады социальной помощи доставят в 2020 году более 8,3 тыс. пожилых жителей отдаленных поселений Омской области в районные больницы для прохождения медицинских обследований. Таким образом, медосмотры пройдут почти 8% сельских жителей региона старше 65 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства труда и социального развития.

"В 2019 году мобильные бригады доставили на обследование в районные больницы более 2 тыс. жителей сельских районов старше 65 лет. В этом году мы планируем предоставить возможность пройти полное медицинское обследование 8322 гражданам - это более 7,7% от общей численности жителей муниципальных районов старше 65 лет", - сказали в пресс-службе.

Как отметил представитель Минтруда, одна из задач нацпроекта "Демография" - это повышение качества жизни пожилых людей и создание условий для их активного долголетия. Своевременное медицинское обследование позволит выявлять заболевания на ранней стадии.

"У пенсионеров, которые живут в отдаленных поселениях, зачастую нет возможности выбраться в райцентр. У них нет машины, дети живут далеко. Для таких людей мобильные бригады - единственная возможность пройти комплексное обследование в ЦРБ (центральной районной больнице)", - подчеркнул он.

Медицинские учреждения будут заранее готовиться к приему пожилых пациентов, чтобы в течение одного дня пенсионеры смогли попасть на прием к узким специалистам и сдать все необходимые анализы. Для доставки пожилых людей в медучреждения регион в 2019 году приобрел для комплексных центров социального развития 42 автомобиля.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияОмская область
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