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Якутия получит 45 млн рублей на создание сквера "Былина" в самом северном городе региона

Сквер появится в городе Верхоянске. В нем обустроят несколько функциональных зон, детские и спортивные площадки, навесы, столы со скамейками и прогулочные дорожки

ТАСС, 22 марта. Якутия получит 45 млн рублей из федерального бюджета на создание комфортной городской среды. На эти средства в Верхоянске - самом северном городе региона, разобьют сквер, название которого с якутского языка переводится как "Былина", сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

"Якутия получит 45 млн рублей. Средства будут направлены в город Верхоянск, который стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории "Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек". В Верхоянске будет обустроен сквер, чье название в переводе с якутского языка означает "былина", - говорится в сообщении.

Автор проекта - молодой архитектор Леонтий Туласынов, его вдохновила самобытная национальная культура народа саха. Ожидается, что сквер будет пользоваться популярностью круглый год, там будут организованы несколько функциональных зон, детские и спортивные площадки, навесы, столы со скамейками, прогулочные дорожки, будут проводиться ярмарки и фестивали.

Верхоянск находится на правом берегу реки Яна, его население составляет чуть более 1,1 тыс. человек. Это один из самых маленьких населенных пунктов в России, имеющих статус города, и одно из самых холодных мест на Земле и самый холодный город в мире. В феврале 1892 года там была зарегистрирована самая низкая температура минус 67,7 градуса. Местные жители занимаются скотоводством, оленеводством, коневодством, пушным промыслом.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. Конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений входит в перечень мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта "Жилье и городская среда".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯкутияДальний Восток
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