На Камчатке подключат к быстрому интернету акушерские пункты, пожарные части и избиркомы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 марта, /ТАСС/. Правительство Камчатского края подключит к высокоскоростному интернету 59 социально значимых учреждений региона до конца 2020 года. Работы будут проходить в рамках нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации". Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет" - то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. На Камчатке в 2020 году волоконно-оптическая линия связи появится в Соболевском муниципальном районе, а в 2021 - в Крутогоровском сельском поселении. В этих населенных пунктах высокоскоростного интернета еще нет.

"Работы в 2020 году проводятся в соответствии с графиком. Все объекты, в том числе 18 образовательных учреждений, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, семь пожарных постов, 12 территориальных избирательных комиссий, девять органов власти и один объект Росгвардии будут подключены до 30 сентября текущего года. Наиболее масштабной задачей является подключение социально значимых объектов в Быстринском районе. В этом году мы проложим волоконно-оптическую линию связи до поселков Анавгай и Эссо", - приводятся в сообщении слова директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Камчатского филиала ПАО "Ростелеком" Алексея Савченко.

Раннее глава региона Владимир Илюхин заявлял о необходимости устранения цифрового неравенства. Губернатор отметил, что, если в городах и крупных населенных пунктах на юге Камчатки ключевые проблемы в этом плане решены, то в северных районах и небольших поселках еще предстоит большая работа. В 2021 году ПАО "Ростелеком" планирует реализовать проект прокладки новой линии до сел Лазо и Долиновка в Мильковском районе.

Национальный проект "Цифровая экономика" рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Его основные задачи - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи и использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.