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"Ъ": бизнес сможет получить спецтехнику по новой программе льготного лизинга

По данным газеты, бюджет субсидирует 10% цены техники для европейской части РФ и 15% для отдельных регионов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли перезапускает программу льготного лизинга спецтехники, по которой субсидируется 10-15% цены, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

"В 2020 году льготный лизинг спецтехники будет действовать на условиях, на которых программа работала до 2019 года. Бюджет субсидирует 10% цены техники для европейской части РФ и 15% для отдельных регионов", - пишет издание.

В 2019 году, когда на этой программе тестировали условия единого лизингового механизма, такой размер скидки был максимальным - лизингодатели могли предлагать и меньший ее объем, чтобы продать больше техники на 1 рубль субсидии. Предполагалось, что это поможет увеличить рынок лизинга техники в стоимостном выражении.

Кроме перезапуска программы предполагается и возмещение старых скидок за 2018 год, указывает издание, отмечая, что в начале 2019 года Объединенная лизинговая ассоциация оценивала долг бюджета перед лизинговыми компаниями в 1,3 млрд рублей. Предполагается, что скидки за 2018 год будут возмещены в приоритетном порядке. Также на эти долги, в отличие от новых субсидий, не будет распространяться лимит в размере 30% средств бюджета на одного лизингодателя.

Сейчас в бюджете на 2020 год на льготный лизинг спецтехники выделено 3 млрд рублей.

Улучшению условий ведения бизнеса посвящен национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется выделить 481,5 млрд рублей.

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