В Сахалинской области выдали льготную ипотеку на общую сумму 1,5 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Банки в Сахалинской области за все время действия государственной программы "Дальневосточная ипотека" выдали населению в виде кредитов 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства островного региона.

В феврале полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер РФ Юрий Трутнев назвал объемы выдачи кредитов по программе льготной ипотеки в Сахалинской области недостаточными. На тот момент островитяне получили всего около 980 млн рублей льготных займов. Трутнев поручил главам субъектов ДФО координировать на своих территориях работу в этом направлении, в том числе следить за ценами на жилье. Строительство жилья в регионах проходит по национальному проекту "Жилье и городская среда".

"Сахалинцам выдали кредитов на 1,5 млрд рублей под "дальневосточную ипотеку", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, с начала года на островах принято более тысячи заявок от желающих приобрести жилье по льготной ипотеке. К настоящему времени выдано 334 кредита. Всего, по предварительным оценкам, на островах более 17 тыс. молодых семей попадают под действие программы и имеют возможность взять льготную ипотеку. Из них нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 2,3 тыс. семей, еще около 2 тыс. - владельцы дальневосточных гектаров. В настоящее время в регионе есть 1,1 тыс. квартир, которые можно приобрести по льготной ипотеке.

"Низкие показатели, отмеченные Юрием Петровичем Трутневым в феврале этого года, во многом связаны с тем, что население с начала года еще не успело вникнуть в суть госпрограммы. Одни с настороженностью отнеслись к полученной возможности, другие были не осведомлены о ее наличии. Сейчас у нас ведется активная работа по привлечению населения в программу, расширился список банков, предоставляющих на территории региона льготную ипотеку. Если раньше таких было два или три, то сейчас льготную ипотеку можно получить практически в каждом известном на Сахалине банке. Кроме того, многие люди уже получили свой льготный кредит и стали примерами для остальных", - прокомментировал ТАСС представитель правительства Сахалинской области. В дальнейшем власти региона совместно с руководством муниципалитетов планируют усилить информационно-разъяснительную работу среди населения в целях наращивания темпов реализации госпрограммы.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке. В настоящее время в Сахалинской области льготную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, ДОМ.РФ, Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, банки "Открытие", "Восточный", "Дальневосточный", "Долинск".

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.