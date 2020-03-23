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Бесплатные сертификаты на услуги дополнительного образования выдадут в Приамурье

Новая мера поддержи заработает в рамках нацпроекта "Образование"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области начнут бесплатно выдавать семьям сертификаты на получение дополнительного образования для их детей. Новая мера поддержи заработает с осени 2020 года в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба областного правительства.

"Бесплатные сертификаты дополнительного образования начнут выдавать в Амурской области. Благодаря им родители смогут записать детей от 5 до 18 лет в различные кружки и секции, оплатив стоимость услуг номиналом сертификата", - пояснили в пресс-службе, добавив, что номинал сертификата каждый муниципалитет будет определять самостоятельно.

По сертификату дети смогут посещать как муниципальные организации, так и частные. На начальном этапе в проект войдут 20 городов и районов, в которых дополнительное образование "представлено наиболее широко". Так, в Благовещенске на сегодня представлено 187 программ дополнительного образования детей.

"Мы вводим систему персонифицированного финансирования, чтобы с одной стороны провести учет детей, получающих допобразование, с другой, проанализировать потребности в различных видах занятости. В итоге мы направим бюджетные деньги именно на те программы дополнительного образования, которые полезны и интересны юным амурчанам. Главный принцип - деньги должны идти за ребенком", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.

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РоссияАмурская область
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В Приамурье запустят пилотный проект по индивидуальному финансированию допобразования
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