Систему водоснабжения в северном селе на Чукотке обновят в 2021 году

АНАДЫРЬ, 24 марта, /ТАСС/. Жители одного из самых северных сел России, расположенного на берегу Тихого и Северного Ледовитого океана, села Лаврентия на Чукотке, получат современную систему водоснабжения к третьему кварталу 2021 года. Работы по реконструкции резервуаров для хранения воды уже начались по региональному проекту "Чистая вода" национального проекта "Экология". Об этом ТАСС сообщили во вторник в департаменте промышленной политики правительства округа.

Резервуары для воды в селе Лаврентия, население которого составляет 1200 человек, последний раз обновляли около 30 лет назад, и жители населенного пункта неоднократно обращались к местным властям с жалобами на некачественную воду, в том числе на горячую. В 2016 и 2017 годах за счет бюджета округа в квартирах жителей Лаврентия было установлено около 450 водонагревателей, в 2020 году окружное правительство начало реконструкцию резервуаров для хранения холодной воды.

"Старые емкости для хранения воды просто изжили себя. Сейчас подрядная организация ведет проектно-изыскательные работы, в 2021 году в селе Лаврентия появятся новые современные резервуары. Реконструкция ведется в рамках регионального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология", - сказали ТАСС в департаменте промышленной политики правительства Чукотского автономного округа.

Там добавили, что на эти цели будет выделено более 41 млн рублей из средств федерального и окружного бюджетов. Также за счет собственных средств ресурсонабжающих организаций в 2020 году запланированы мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в селах Алькатваам и Хатырка и пгт. Беринговский. Речь идет о строительстве нового водовода и станции водоподготовки в отдаленных населенных пунктах округа.

Село Лаврентия - столица Чукотского района Чукотского автономного округа. Оно расположено в зоне вечной мерзлоты, расстояние до Анадыря - около 600 км. Жители Лаврентия занимаются оленеводством, рыболовством, изготовлением национальных сувениров. Зимой температура воздуха в населенном пункте опускается до минус 45 градусов.

Национальный проект "Экология" - один из национальных проектов России на период с 2019 по 2024 годы. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения. Главные задачи регионального проекта "Чистая вода" на Чукотке - повышение качества питьевой воды за счет модернизации систем водоснабжения. Общее финансирование программы - 312 млн рублей.