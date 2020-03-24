В Вологодской области увеличат долю высокотехнологичных операций до 45%

ВОЛОГДА, 24 марта. /ТАСС/. Вологодские кардиологи планируют нарастить долю высокотехнологичных операций в 2020 году с 25% до 45% за счет переоснащения и обучения персонала по проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

"В 2020 году будут переоснащены региональные сосудистые центры, в том числе обеспечены оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Угроз срыва нет, и томограф в областную клиническую больницу, и ангиограф в Вологодскую больницу №2 (в Череповце), и аппараты УЗИ будут поставлены своевременно. В результате больничная летальность от инфарктов должна снизиться с 15,9% в 2019 году до 12,9% в этом году, от инсультов - с 22,5% до 20%. Использование современных технологий, доля высокотехнологичных операций должны увеличиться с 25 до 45%, приобретение оборудования и обучение персонала позволит этого достичь", - сказала Каманина на оперативном совещании областного правительства.

По ее данным, финансирование проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" составит в этом году 225,6 млн рублей, из которых 216,6 млн выделены из федерального бюджета, 9 млн - из областного. Все необходимые соглашения заключены. Торги назначены на май. Заключение контрактов на приобретение оборудования запланировано в июне, то есть к осени все единицы оборудования будут поставлены в учреждения, сообщила замгубернатора.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.