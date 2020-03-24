{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вологодской области увеличат долю высокотехнологичных операций до 45%

Это планируется сделать за счет переоснащения и обучения персонала по проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

ВОЛОГДА, 24 марта. /ТАСС/. Вологодские кардиологи планируют нарастить долю высокотехнологичных операций в 2020 году с 25% до 45% за счет переоснащения и обучения персонала по проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

"В 2020 году будут переоснащены региональные сосудистые центры, в том числе обеспечены оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Угроз срыва нет, и томограф в областную клиническую больницу, и ангиограф в Вологодскую больницу №2 (в Череповце), и аппараты УЗИ будут поставлены своевременно. В результате больничная летальность от инфарктов должна снизиться с 15,9% в 2019 году до 12,9% в этом году, от инсультов - с 22,5% до 20%. Использование современных технологий, доля высокотехнологичных операций должны увеличиться с 25 до 45%, приобретение оборудования и обучение персонала позволит этого достичь", - сказала Каманина на оперативном совещании областного правительства.

По ее данным, финансирование проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" составит в этом году 225,6 млн рублей, из которых 216,6 млн выделены из федерального бюджета, 9 млн - из областного. Все необходимые соглашения заключены. Торги назначены на май. Заключение контрактов на приобретение оборудования запланировано в июне, то есть к осени все единицы оборудования будут поставлены в учреждения, сообщила замгубернатора.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
Систему водоснабжения в северном селе на Чукотке обновят в 2021 году
Работы проведут в рамках нацпроекта "Экология"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС