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Власти Вологодской области планируют увеличить долю онкобольных, наблюдаемых более 5 лет

По информации врачей, выживаемость пациентов в течение пяти лет после постановки диагноза и лечения может говорить о выздоровлении, так как большинство видов рака дают рецидивы в первые пять лет после лечения

ВОЛОГДА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют увеличить долю онкологических больных, которым после постановки диагноза и лечения удалось продлить жизнь на пять лет и более, с 54,2% до 55% в 2020 году за счет переоснащения онкологической службы в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщила во вторник заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

По данным онкологов, выживаемость пациентов в течение пяти лет после постановки диагноза и лечения может говорить о выздоровлении, поскольку большинство видов рака дают рецидивы в первые пять лет после лечения.

"Ставим себе задачу увеличить долю больных со злокачественными новообразованиями, которые состоят на учете пять лет и более, с 54,2% до 55% и снизить одногодичную летальность онкобольных (тех, кто умер от болезни в первый год после постановки диагноза). Сделаем все, чтобы показатели были достигнуты, в том числе с помощью компьютерной томографии и других современных исследований, а также открытия центра амбулаторной онкологической помощи в Череповце уже в этом году - необходимое для него оборудование сейчас будет приобретено", - сообщила заместитель губернатора на оперативном совещании областного правительства.

По ее данным, финансирование проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках нацпроекта составит в этом году 2,442 млрд рублей, в том числе 339,7 млн рублей из федерального бюджета, 14,1 млн рублей - из областного, 2,088 млрд рублей - из внебюджетных фондов, за счет ФОМС. На данный момент полностью заключены соглашения на переоснащение медицинских организаций. Планируется поставить 49 единиц оборудования в две основные государственные клиники - онкодиспансер и областную клиническую больницу № 2 в Череповце. Заключение контрактов планируется в июне 2020 года, поставка - к осени.

На особом контроле - запуск в эксплуатацию линейного ускорительного комплекса в региональном онкодиспансере. На сегодня завершено тестирование, ожидается выдача разрешения от Роспотребнадзора и запуск в эксплуатацию ускорителя, "которого все очень ждут: и больные, и доктора", сообщила Каманина.

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Теги
РоссияВологодская область
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В Вологодской области увеличат долю высокотехнологичных операций до 45%
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