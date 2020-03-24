Центр опережающей профподготовки в Ульяновске сможет обучать до 8 тыс. человек в год

УЛЬЯНОВСК, 24 марта. /ТАСС/. Программы обучения в центре опережающей профессиональной подготовки, который создадут в Ульяновске в 2021 году по проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", будут охватывать до 8 тыс. жителей региона ежегодно. Об этом сообщила ТАСС министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.

"Предполагается, что до 15% граждан Ульяновской области будут охвачены мероприятиями, проводимыми на базе и при участии Центра опережающей профессиональной подготовки, до 8 тыс. человек в год смогут пройти обучение по различным программам в нем", - сказала собеседница агентства.

Министр уточнила, что центр будет создаваться в рамках реализации проекта "Молодые профессионалы" ("Повышение конкурентоспособности профессионального образования") национального проекта "Образование". "Центр опережающей профессиональной подготовки - это агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, - пояснила она.

Семенова добавила, что площадка центра будет использоваться совместно с профессиональными образовательными организациями региона для реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, мероприятий по профессиональной ориентации. Центр также займется мониторингом и анализом ситуации на рынке труда Ульяновской области, прогнозами востребованности рабочих кадров для устранения их дефицита, развитием приоритетных для Ульяновской области групп компетенций в соответствии с приоритетами развития экономики региона и формированием банка программ на опережающую профессиональную подготовку. Здесь также смогу пройти обучение безработные граждане, люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.