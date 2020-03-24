{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Центр опережающей профподготовки в Ульяновске сможет обучать до 8 тыс. человек в год

Центр будет создаваться в рамках реализации проекта "Молодые профессионалы"

УЛЬЯНОВСК, 24 марта. /ТАСС/. Программы обучения в центре опережающей профессиональной подготовки, который создадут в Ульяновске в 2021 году по проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", будут охватывать до 8 тыс. жителей региона ежегодно. Об этом сообщила ТАСС министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.

"Предполагается, что до 15% граждан Ульяновской области будут охвачены мероприятиями, проводимыми на базе и при участии Центра опережающей профессиональной подготовки, до 8 тыс. человек в год смогут пройти обучение по различным программам в нем", - сказала собеседница агентства.

Министр уточнила, что центр будет создаваться в рамках реализации проекта "Молодые профессионалы" ("Повышение конкурентоспособности профессионального образования") национального проекта "Образование". "Центр опережающей профессиональной подготовки - это агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, - пояснила она.

Семенова добавила, что площадка центра будет использоваться совместно с профессиональными образовательными организациями региона для реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, мероприятий по профессиональной ориентации. Центр также займется мониторингом и анализом ситуации на рынке труда Ульяновской области, прогнозами востребованности рабочих кадров для устранения их дефицита, развитием приоритетных для Ульяновской области групп компетенций в соответствии с приоритетами развития экономики региона и формированием банка программ на опережающую профессиональную подготовку. Здесь также смогу пройти обучение безработные граждане, люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
В Нижегородской области завершен капремонт отделения терапии Пильнинской больницы
Ремонтные работы прошли в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС