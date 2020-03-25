{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава СПЧ не видит нужды в пересмотре нацпроекта "Жилье и городская среда"

По мнению Валерия Фадеева, нужна лишь коррекция проекта, но не из-за экономической ситуации

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Нацпроект "Жилье и городская среда" не нужно пересматривать в связи в связи с падением цен на нефть, ослаблением рубля и ситуацией из-за коронавируса, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Не надо суетиться, борьба с коронавирусом идет, как мне кажется, борьба очень серьезная, в России по крайней мере, не хуже, чем в Китае. Надеюсь, экономика как-то утрясется, с нефтью станет более или менее понятно. <…> Я лично не вижу никакой необходимости начинать что-то срочно пересматривать, финансовое состояние России пока блестящее, ни у кого нет такого блестящего состояния. Поэтому опасений пока не должно быть, в том числе у граждан", - сказал Фадеев на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате в ТАСС.

По распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минфин и Минэкономразвития до 26 марта должны представить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях.

Как считает Фадеев, показатели бюджета нацпроекта "Жилье и городская среда" сокращать нет необходимости. "С чего вдруг мы начали говорить о сокращении? Что, собственно, произошло? Некоторое время назад упали цены на нефть, немножко дернулся курс рубля. Чего вдруг сокращать? Пока я считаю, что сокращать нечего", - подчеркнул он.

По мнению председателя СПЧ, нужна лишь коррекция национального проекта, но не в связи с экономической ситуацией. "Не надо ломать сам проект, ориентир в конце концов нормальный - [ежегодный ввод] 120 млн квадратных метров. Но нужно серьезно подумать о структурной задаче: какие 120 млн метров, какое жилье, как снизить его стоимость, какие новые методы финансирования нужны и так далее", - сказал он.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
Реклама на ТАСС
Счетная палата осенью представит новый мониторинг исполнения нацпроектов
Глава контрольно-счетного ведомства Алексей Кудрин отметил, что палата начала мониторинг нацпроектов в 2019 году, и он стал основой анализа их исполнения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС