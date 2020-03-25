Глава СПЧ не видит нужды в пересмотре нацпроекта "Жилье и городская среда"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Нацпроект "Жилье и городская среда" не нужно пересматривать в связи в связи с падением цен на нефть, ослаблением рубля и ситуацией из-за коронавируса, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Не надо суетиться, борьба с коронавирусом идет, как мне кажется, борьба очень серьезная, в России по крайней мере, не хуже, чем в Китае. Надеюсь, экономика как-то утрясется, с нефтью станет более или менее понятно. <…> Я лично не вижу никакой необходимости начинать что-то срочно пересматривать, финансовое состояние России пока блестящее, ни у кого нет такого блестящего состояния. Поэтому опасений пока не должно быть, в том числе у граждан", - сказал Фадеев на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате в ТАСС.

По распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минфин и Минэкономразвития до 26 марта должны представить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях.

Как считает Фадеев, показатели бюджета нацпроекта "Жилье и городская среда" сокращать нет необходимости. "С чего вдруг мы начали говорить о сокращении? Что, собственно, произошло? Некоторое время назад упали цены на нефть, немножко дернулся курс рубля. Чего вдруг сокращать? Пока я считаю, что сокращать нечего", - подчеркнул он.

По мнению председателя СПЧ, нужна лишь коррекция национального проекта, но не в связи с экономической ситуацией. "Не надо ломать сам проект, ориентир в конце концов нормальный - [ежегодный ввод] 120 млн квадратных метров. Но нужно серьезно подумать о структурной задаче: какие 120 млн метров, какое жилье, как снизить его стоимость, какие новые методы финансирования нужны и так далее", - сказал он.