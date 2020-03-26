В Приморье увеличат целевой набор для подготовки педагогов

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил дополнительно профинансировать обучение 200 абитуриентов по педагогическим специальностям в вузах региона по целевому набору. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства Приморского края.

Качественная подготовка кадров для сферы образования, постоянный профессиональный рост учителей общеобразовательных организаций - задачи национального проекта "Образование", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина. Инициатива призвана обеспечить вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования к 2024 году.

"Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил готовить больше педагогов. Во время предстоящей приемной кампании 200 выпускников школ получат дополнительную возможность освоить востребованную специальность за счет государства. Деньги на обучение молодых людей предусмотрят в краевом бюджете", - говорится в сообщении.

Больше учащихся смогут бесплатно получить среднее профессиональное образование. В Приморье подготовят больше воспитателей для детских садов, педагогов начальных классов, учителей физкультуры и особо востребованных в регионе специалистов - дефектологов.

Основную часть специалистов планируется готовить во Владивостоке, поскольку муниципалитет особенно нуждается в кадрах. В начале этого учебного года в городском округе требовалось 126 учителей начальной школы и 230 воспитателей. Подготовку педагогов в регионе ведут Школа педагогики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

Молодым педагогам в Приморье оказываются меры поддержки, в частности, начинающим специалистам положена единовременная выплата в размере от 250 до 440 тыс. рублей в зависимости от уровня образования и диплома. До достижения трехлетнего стажа работы все учителя получают ежемесячные подъемные в размере 10 тыс. рублей, сейчас такую выплату получают 700 начинающих педагогов. Помимо этого им предоставляют компенсации за найм жилья, этой мерой поддержки пользуются 52 учителя. В сентябре 2019 года в муниципальные образовательные организации края прибыли 379 молодых специалистов.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.