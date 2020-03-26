Кабмин до 1 июля должен утвердить план-график реализации комплексного плана

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительству поручено до 1 июля 2020 года утвердить план-график реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и упростить процедуры согласования проектов. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 4 марта 2020 года.

"Утвердить план-график, определяющий сроки и контрольные точки реализации мероприятий транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в части, касающейся разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы проектной документации, строительства объектов, ввода в эксплуатацию объектов", - отмечается в документе.

По мнению министра транспорта РФ Евгения Дитриха, строительство ряда объектов плана модернизации инфраструктуры необходимо ускорить. Существуют вопросы, связанные с ускорением строительства целого ряда объектов: аэродромной инфраструктуры, железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне, портовых мощностей, говорил он журналистам после совещания 4 марта.

Ускорить строительные процессы должны нормативные изменения, которые уберут излишнюю бюрократизацию, отмечал Дитрих. В частности, по итогам заседания кабмину поручено до 1 июня 2020 года обеспечить внесение изменений в законодательство, направленных на сокращение количества и сроков проведения согласительных и иных процедур, связанных со строительством, реконструкцией и вводом в эксплуатацию приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, в первую очередь железнодорожного транспорта общего пользования.

При этом к декабрю 2020 года правительству поручено внести в законодательство положения об обязательствах инвесторов по проектам, предполагающим строительство инфраструктуры за счет средств бюджета, а также ответственности сторон за невыполнение обязательств. Как объяснял ранее Дитрих, это нужно для того, чтобы инвесторы не могли в последующем, когда государство уже вложило средства в подъездную инфраструктуру или выбрало проекты на каком-то конкретном направлении, сказать, что они отказываются инвестировать в ранее обозначенные свои объекты.