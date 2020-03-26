Кабмин к маю представит предложения о 6-летних контрактах на строительство инфраструктуры

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство к 1 мая 2020 года предложит изменения в законодательство РФ, которые позволят заключать контракты в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" и комплексного плана сразу на шесть лет. Это следует из опубликованных в четверг на сайте Кремля поручений президента по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 4 марта 2020 года.

Согласно документу, речь идет о контрактах, предметом которых являются строительство или реконструкция объектов капитального строительства в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Тема заключения шестилетних контрактов на строительство объектов поднималась на Госсовете еще летом прошлого года. Тогда президент РФ Владимир Путин поручил регионам принять программы развития автодорог не менее чем до 2024 года.

Как отмечали ранее в Минтрансе РФ, практика заключения контрактов на дорожные работы на ежегодной основе неэффективна. При том, что программы дорожных работ в большинстве регионов сформированы на долгосрочный период, на три и шесть лет, только в единичных случаях контракты на их проведение заключались на весь срок. Возможность заключать долгосрочные контракты дала бы возможность подрядчикам планировать объемы работ на длительные сроки, резервировать ресурсы, загодя закупать технику.