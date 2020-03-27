Крупнейший в ДФО нацпарк "Бикин" вводит раздельный сбор мусора

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора вводит крупнейший на Дальнем Востоке национальный парк "Бикин". Пластик с мест приема туристов будет организованно вывозиться на склады временного хранения, а сопровождающие туристических групп будут организовать раздельный сбор мусора, сообщили журналистам в пресс-службе нацпарка "Бикин".

Создание и развитие особо охраняемых природных территорий является одной из задач программы, входящей в нацпроект "Экология", - федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", который реализуется в России с 2019 года.

"Директор национального парка "Бикин" Алексей Кудрявцев на встрече с коллективом обратил внимание инспекторов, охотников и специалистов, на то, что, начиная с этого года, пластиковый мусор с мест приема туристов будет организованно вывозиться на склады временного хранения, а значит задача сопровождающих туристические группы - организовать его раздельный сбор, инспекторов - обеспечить контроль за этим процессом", - сообщили в пресс-службе нацпарка.

Сотрудники отдела охраны национального парка "Бикин" уже начали подготовку к весенне-летнему сезону. По расчетам специалистов, к концу марта река Бикин освободится от льда и на особо охраняемой природной территории следует ожидать увеличение числа туристов. В 2020 году на территории нацпарка также начнется строительство пяти новых кордонов и двух туристических площадок.

Река Бикин, на которой находится одноименный нацпарк, - приток Уссури, там находится последний в Приморском крае крупный лесной массив, не тронутый промышленными рубками. Национальный парк создан в 2015 году постановлением правительства России, его территория - одно из ключевых мест обитания тигра. Долина реки Бикин, протекающей по территории Приморского и Хабаровского краев, находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нацпроект "Экология"

Реализация нацпроекта "Экология" Приморского края направлена на создание не менее двух новых особо охраняемых природных территорий регионального значения до 2024 года. Одной из целей подпрограмм нацпроекта является увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию до 13% и обработку до 60%. Планируется увеличить площадь лесовосстановления до 345 га, повысить качество и эффективность работ по лесовосстановлению на непереданных в аренду лесных участках.

За шесть лет в стране появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных. Особое внимание уделяется развитию экотуризма: если в 2018 году российские заповедники и национальные парки посетили менее 3,6 млн человек, то в 2024 число экотуристов должно возрасти почти до 7,9 млн.