В Вологодской области с сентября заработает первый мобильный технопарк "Кванториум"

ВОЛОГДА, 27 марта. /ТАСС/. Мобильный технопарк "Кванториум" заработает с 1 сентября этого года в рамках проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в Вологодской области. Он откроется на базе стационарного детского технопарка в Череповце и охватит около пяти тысяч школьников в 12 районах, рассказала ТАСС начальник управления общего и дополнительного образования Департамента образования области Анна Микурова.

"Первый в Вологодской области мобильный технопарк заработает с 1 сентября этого года на базе стационарного технопарка в Череповце. Рассчитываем, что пять тысяч школьников будут вовлечены в систему технического творчества: более 1,2 тыс. детей придут на дополнительные образовательные программы, 4 тыс. детей будут участвовать в мероприятиях мобильного технопарка", - рассказала ТАСС руководитель управления.

По данным пресс-службы областного правительства, в регион поступит мобильный технопарк на основе микроавтобуса со специальным оборудованием: шлемами виртуальной реальности, очками дополненной реальности, планшетами, квадрокоптерами, фотоаппаратами, образовательными робототехническими конструкторами, ноутбуками, 3D-принтером, лазерным гравером и программным обеспечением. Это позволит проводит образовательные программы технической и естественнонаучной направленности для школьников 5-11 классов в малых городах и селах.

Мобильный технопарк охватит 12 районов близ Череповца. Дети смогут пройти обучение по программам "Технология", "Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)", "Информационные технологии", "Геоинформационные технологии", "Аэротехнологии", "Промышленная робототехника", "Промышленный дизайн", "Хайтек".

Первые результаты

Как пояснила ТАСС Анна Микурова, мобильные технопарки будут работать, опираясь на опыт стационарных технопарков области, расположенных в Вологде и Череповце. Их проекты станут доступны детям в глубинке.

"У нас есть прекрасный опыт сотрудничества детского технопарка с компанией "Северсталь", где были приняты и реализованы три детских проекта - промышленный дизайн водонапорной башни, проходной и экологического щита вокруг предприятий "Северстали". Они разработаны детьми совместно с наставниками от предприятия, защищены на уровне руководства компании и муниципалитета, реализованы. Так, в рамках "Биоквантума" ребята подбирали породы деревьев, которые не вызывают аллергию и максимально защищают от промышленной пыли для создания экологического пояса вокруг предприятий", - рассказала начальник управления.

По ее словам, всего в регионе будут приобретены три мобильных технопарка, которые позволят охватить всю территорию области - один заработает в этом году, еще два планируется приобрести и запустить в 2022 году на базе регионального центра дополнительного образования детей в Вологде.

"Область большая, растянутая, например, от Вологды от Великого Устюга расстояние больше, чем от Вологды до Москвы, поэтому мобильные кванториумы актуальны. Дополнительный эффект мы видим от работы наставников, прошедших обучение в "Сколково", с педагогами на местах. Это обмен опытом, создаются проектные команды", - сказала Микурова.

С учетом климатических условий Севера выбраны микроавтобусы, оборудование из которых можно легко монтировать в школах в глубинке. Проект этого года в Череповце обойдется в 21 млн рублей из федерального и областного бюджетов.