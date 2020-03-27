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Программы ульяновского мобильного "Кванториума" охватят свыше 4,5 тыс. детей

Они пройдут обучение в рамках национального проекта "Образование"

УЛЬЯНОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Мобильный "Кванториум" в Ульяновской области, создаваемый по нацпроекту "Образование", охватит свыше 4,5 тыс. детей в следующем учебном году, сообщила в пятницу ТАСС министр образования и науки региона Наталья Семенова.

"В течение 2020-2021 учебного года в мобильном технопарке "Кванториум" 1 тыс. детей пройдут обучение по программам мобильного технопарка, девять групп расширят свои знания по предметной области "Технология" с использованием инфраструктуры "Кванториума", 3,5 тыс. детей будут вовлечены в мероприятия, проводимые с участием технопарка", - сказала собеседница агентства.

Семенова уточнила, что мобильный "Кванториум" будет создан до конца 2020 года на базе существующего детского технопарка "Кванториум" в Ульяновске. "Автомобиль со специально подготовленным педагогическим составом по вахтовому принципу переезжает из района в район. В 2020-2021 учебном году три раза по две недели мобильный технопарк посетит Тереньгульский, Чердаклинский, Карсунский, Старомайнский, Радищевский и Инзенский районы", - отметила она.

По словам министра, с помощью проекта школьники из отдаленных районов региона смогут познакомиться с элементами инженерного дела, например, с такими направлениями, как промышленный дизайн, технологии цифрового моделирования и производства, робототехника, электротехника и электроэнергетика, управление "умным" домом и интернет вещей. Предполагается также обучение школьников по дополнительным программам естественно-научной и технической направленностей, проведение занятий по программе внеурочной деятельности "Уроки технологии в "Кванториуме", реализация программы развития для учителей и педагогов дополнительного образования по естественно-научной и технической направленностям, организация мастер-классов, открытых занятий, хакатонов для учеников.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Развитие сети детских технопарков "Кванториум" является одним из направлений нацпроекта "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Благодаря созданию центров "Точка роста" в стране планируется сократить разрыв между городскими и сельскими школами, в особенности по оснащению и использованию в образовательном процессе современного высокотехнологичного оборудования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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