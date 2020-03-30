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Власти Приморья планируют ликвидировать очередь в ясли до конца 2020 года

В регионе к этому времени завершится строительство семи дошкольных учреждений

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Приморья планируют до конца 2020 года ликвидировать очередь в дошкольные образовательные учреждения для детей до трех лет. Сделать это они намерены за счет завершения строительства семи дошкольных учреждений и открытия дополнительных групп в уже существующих детских садах, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

О необходимости расширять программу строительства яслей и детских садов президент РФ Владимир Путин заявил в начале марта на встрече с общественниками Ивановской области. Повышение доступности дошкольного образования является также одной из задач национального проекта "Демография".

"Планируется ликвидировать очередь для детей в возрасте до трех лет к концу 2020 года. В 2020 году для детей дошкольного возраста планируется ввести дополнительно 785 мест (для детей в возрасте до трех лет - 230 мест, для детей старше трех лет - 555 мест). Посещает дошкольные образовательные организации всех форм собственности 91 067 детей, из них в возрасте до трех лет - 11 360 воспитанников", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Приморском крае в 2020 году планируется завершить строительство семи детских садов и открыть три дополнительных группы на 55 мест в действующих муниципальных учреждениях. Четыре детских сада достроят во Владивостоке, по одному в Большом Камне, Дальнереченске и в селе Хмыловка Партизанского муниципального района. Дополнительные группы в действующих детских садах, в том числе ясельные, появятся в Михайловском, Шкотовском и Лазовском муниципальных районах.

В 2019 году в Приморье было создано дополнительно 932 места в дошкольных образовательных учреждениях. В действующих детских садах было открыто 17 новых групп на 362 места.

Нацпроект "Демография" в Приморье реализуют по четырем направлениям: увеличение рождаемости, повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, увеличение продолжительности здоровой жизни населения и увеличение числа граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.

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