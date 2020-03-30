В Сахалинской области 90 жителей старше 50 лет получат новую профессию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в 2020 году намерены за счет государственных средств обучить новым специальностям 90 жителей региона в возрасте старше 50 лет. Для островов это значимый количественный показатель, сообщил в понедельник ТАСС представитель островного правительства.

В регионах обучение проходит в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в рамках реализации проекта "Старшее поколение", который является частью нацпроекта "Демография". Субсидия на обучение сахалинских пенсионеров выделена из федерального центра. Точная сумма пока не уточняется.

"На Сахалине и Курилах большое количество человек в возрасте старше 50 лет, желающих еще поработать. Для нас 90 человек - это немалый показатель. Обучение на новую профессию и повышение квалификации проходит по тем специальностям, которые сейчас востребованы на рынке труда региона. Например, кондитер, парикмахер, портной и другие", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, занятия с жителями региона организованы на базе Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Островитян старшего поколения там обучают эксперты Союза молодых профессионалов "Ворлдскиллс Россия". Планируется, что в дальнейшем список профессий, по которым будет проходить обучение, расширится.

"Я бы хотела пойти на такие курсы. Длятся они недолго, не более двух месяцев. Думаю, что людям старшего поколения важна не столько сама работа и заработок, как просто наличие какого-то любимого занятия, цели в жизни, увлечения. В молодости никак не хватало времени на приготовление разных сладостей, хотя всегда любила. Может, хоть сейчас на старости лет смогу заняться любимым делом", - прокомментировала ТАСС 52-летняя жительница Сахалина Елена Ханова-Барабанова.

Ранее региональные власти сообщали, что в Сахалинской области по нацпроекту "Демография" в этом году планируется провести за счет государственных средств переобучение и повышение квалификации 177 женщин с детьми. Ожидается, что не менее 70% из них приступят к трудовой деятельности в течение года. Действие новой программы распространяется на находящихся в декрете матерей с детьми до трех лет, а также на безработных женщин с детьми в возрасте до семи лет с выплатой стипендии.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.