Карелия получит почти 6,5 млрд рублей до 2024 года на ремонт 86 мостов

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 марта. /ТАСС/. Заявку Карелии на ремонт 86 мостов по новой федеральной программе, направленной на ремонт искусственных сооружений на дорогах, одобрили. До 2024 года республика получит почти 6,5 млрд рублей на восстановительные работы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В период 2020-2024 годов Карелии предусмотрены средства федерального бюджета в размере почти 6,5 млрд рублей. Мы должны быть готовы максимально эффективно реализовать эту программу", - цитирует пресс-служба главу Карелии Артура Парфенчикова.

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона в ближайшее время предстоит сформировать список мостов, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Как сообщалось, в заявку попали деревянные и железобетонные переправы, построенные 1960-е годы и находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, власти республики планируют направить заявку в федеральный центр на дополнительное финансирование национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" в размере 800 млн рублей. Деньги пойдут на продолжение ремонта на дорогах в Петрозаводске, а также на региональной трассе Олонец - Питкяранта - Леппясилта, уточнил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин.

Министерство транспорта России совместно с правительством РФ разработало программу реконструкции, капитального ремонта и ремонта аварийных и предаварийных мостов и других искусственных сооружений, которые находятся на дорогах регионального и местного значения. Карелия заняла 11 место среди участников программы по объемам предстоящих работ.