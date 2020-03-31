В Дзержинске началась реконструкция Красноармейской улицы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Дорожные службы приступили к реконструкции и расширению Красноармейской улицы в городе Дзержинске Нижегородской области. Ремонт осуществляется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Представители подрядной организации вышли на объект, как только позволили погодные условия. Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области совместно с администрацией города прорабатывают план мероприятий по оптимизации строительства и сокращению сроков ремонта", - цитирует пресс-служба министра транспорта Нижегородской области Павла Саватеева.

На первом этапе на улице предстоит демонтировать старые рельсы, расположенные на проезжей части, а также установить новые светофоры, шумозащитные экраны, оборудовать пешеходные переходы, в том числе для маломобильных граждан. Общая стоимость работ составит более 430 млн рублей, укладку нового асфальта на улице планируют завершить до лета текущего года.

"Комплексный подход к формированию дорожной кампании - одна из ключевых задач, которую я поставил перед дорожной отраслью. В данном случае будет ликвидирована одна из транспортных проблем Дзержинска, жители западных микрорайонов смогут комфортно выезжать из города, минуя центр", - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого приводит пресс-служба.