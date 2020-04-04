Солодов: участие Камчатки в создании НОЦ "Север" может способствовать развитию региона

ЯКУТСК, 4 апреля. /ТАСС/. Участие Камчатского края в создании научно-образовательного центра (НОЦ) "Север" с привлечением научных и образовательных учреждений и промышленных предприятий имеет большой потенциал не только для развития сферы науки и образования, но и самого региона. Об этом сообщил в субботу в эфире канала "Якутия 24" врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

"Камчатский край в самом начале поддержал инициативу Республики Саха (Якутия) по созданию научно-образовательного центра "Север" и выступил одним из регионов-инициаторов его создания. Я, безусловно, считаю, что концентрация научных и образовательных усилий на решение актуальной задачи перед северными регионами имеет огромный потенциал. Потенциал не только для развития сферы науки и образования, но и развития самих регионов как таковых", - сказал Солодов.

Он отметил, что важными элементами являются Северный морской путь, город Петропавловск-Камчатский, порты Камчатского края. "Это конечная или начальная, если хотите, точка Северного морского пути. Значительная часть пролегает вдоль побережья Республики Саха (Якутия), поэтому уверен, что Северный морской путь, его развитие впредь будет определять консолидацию в целом работы регионов Арктической зоны. Камчатский край не входит Арктическую зону, поскольку находится южнее, но он является неотъемлемой частью этой системы. Уверен, что научное осмысление этих подходов тоже сыграет свою роль, и мы будем, безусловно, активными участниками этого процесса", - добавил Солодов.

НОЦ "Север", который планируют создать в Якутске, объединит в себе четыре дальневосточных региона - Якутию, Чукотский автономный округ, Камчатскую и Магаданскую области. Определены также три основных направления. Направление "Человек на Севере" включит в себя гуманитарную составляющую, здоровье населения, создание условий для занятия людей различными видами деятельности. Направление "Рациональное недропользование и экология" будет касаться вопросов добычи и природных ресурсов. Блок "Эффективная социально-экономическая инфраструктура" будет учитывать строительство и эксплуатацию инженерных сооружений, дорог и мостов.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.