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В Карачаево-Черкесии к концу 2021 года отремонтируют мосты и путепровод

Работы начнутся уже в этом году

ЧЕРКЕССК, 12 апреля. /ТАСС/. Три моста и один путепровод будут отремонтированы в течение двух лет в Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы начнутся уже в этом году, сообщил ТАСС специалист управления "Карачаевочеркесавтодор" Алибек Берегетов.

"В 2020 году начинается капремонт четырех искусственных сооружений, три из которых мосты и один путепровод через железную дорогу. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это мост через реку в Адыге-Хабльском районе протяженность 30,16 п. м. (погонного метра), мост через реку Кардоник в Зеленчукском районе протяженностью 66,75 п. м., а также мост через реку в Усть-Джегутинском районе (56,4 п. м.). Что касается путепровода, он пролегает через железную дорогу Невинномысск - Джегута на участке дороги Лермонтов - Черкесск - Невинномысск - Домбай, его протяженность составляет 184,4 п. м.", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что соединительная автомобильная дорога Лермонтов - Черкесск - Невинномысск - Домбай является северным обходом города Черкесска. "Данную автодорогу планируется привести в нормативное состояние в ходе реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснил он.

В рамках ремонта планируются земляные работы и работы по берегоукреплению, будут обработаны бетонные сооружения, отремонтированы пролетные строения, устроены новые покрытия мостов. Специалисты также обустроят и приведут в нормативное состояние подходы к мостам.

Ранее в управлении "Карачаевочеркесавтодор" сообщали, что наружное освещение на 4 км региональных дорог планируется установить в трех районах Карачаево-Черкессии в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Кроме того, в рамках нацпроекта в регионе будут осуществлены ремонт и реконструкция 23 км региональных дорог.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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Общая протяженность отремонтированных объектов составит 121, 2 км
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