Минтранс предложил передавать аванс подрядчикам по нацпроектам без банковских гарантий

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает разрешить авансирование подрядчиков по национальным проектам без банковских гарантий, что позволит смягчить экономические последствия факторов, связанных с распространением коронавируса. Соответствующий законопроект подготовлен министерством для бесперебойного исполнения госконтрактов по инфраструктурному строительству, говорится в сообщении Минтранса.

"В текущей экономической ситуации обеспечение исполнения госконтракта, согласно действующему законодательству, создает угрозу для операционной деятельности участника закупки", - отмечают в Минтрансе. Так, исполнитель госконтракта для обеспечения своих обязательств вносит на счет заказчика денежные средства, отвлекая или собственные ресурсы или привлекая банковскую гарантию, также создающую значительную финансовую нагрузку на подрядчика на старте проекта.

"Для упрощения порядка заключения и исполнения госконтрактов предлагается включить в действующие контракты условия, определяющие возможности авансирования работ без требования от поставщика или подрядчика обеспечения исполнения обязательств", - отмечают в Минтрансе.

Как считают в министерстве, инициатива окажет положительное влияние на динамику реализации нацпроектов и государственных целевых программ, что крайне важно для транспортной отрасли. "Транспортная отрасль лидирует по объемам осуществляемых строительных работ, финансирования и численности привлеченных подрядчиков и техники, - поясняют в Минтрансе. - Ритмичная работа дорожников вносит существенный вклад в укрепление отечественной экономики за счет обеспечения доставки товаров первой необходимости, создания рабочих мест и поступления налогов в бюджет".

По последним данным Минтранса, на ремонт федеральных автодорог планируется выплата авансовых платежей по 300 госконтрактам. На работы на дорогах регионального или межмуниципального и местного значения - по более чем 1000 государственных и муниципальных контрактов. Предварительная общая сумма всех контрактов достигает 151,7 млрд рублей.