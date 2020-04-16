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Путин поручил перераспределить часть средств "дорожного" нацпроекта

Президент уточнил, что это поможет ускорить темпы реализации национального проекта

НОВО-ОГАРЕВО, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым перераспределить часть средств, полагающихся на выполнение национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", чтобы ускорить темпы его реализации.

"Предлагаю рассмотреть возможность перераспределения части расходов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", а также программ по расселению аварийного жилья для того, чтобы увеличить темпы расселения такого жилья, строительства и ремонта дорог", - заявил глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли. Он пояснил, что таким образом удастся "дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли, поддержать занятость".

"Поручаю правительству в течение месяца просчитать возможные параметры такого маневра и доложить мне предложения", - потребовал Путин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир Владимирович
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