Более 30 км дороги к курорту Петровской эпохи отремонтируют в Карелии по нацпроекту

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 апреля. /ТАСС/. Более 30 километров дороги на туристическом маршруте к старейшему в России курорту "Марциальные воды" в Республике Карелия отремонтируют в 2020 году за счет национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Карелия.

"Подрядная организация "ВАД" отремонтирует более 30 километров асфальтобетонного покрытия на туристическом маршруте, охватывающем курорт "Марциальные воды", природные памятники возле п. Гирвас и биосферный заповедник Кивач", - говорится в сообщении.

Как уточняется в пресс-релизе, ежегодно этой трассой пользуются порядка 200 тыс. экскурсантов.

На ремонтируемом участке дороги будет проведено обустройство основания, нанесена разметка и установлены дорожные знаки, ограждения и пешеходные переходы.

На территории Кондопожского района Карелии, в 54 км к северу от Петрозаводска, находится первый российский курорт "Марциальные воды", основанный еще Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Близкое расположение минеральных вод и лечебных сапропелевых грязей, живописность окружающих мест способствовали развитию именно здесь санаторно-курортного дела. Петр I неоднократно приезжал лечиться на курорт со своей семьей и придворной знатью. Также в Марциальных водах расположена Церковь святого апостола Петра XVIII века.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.