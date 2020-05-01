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Площадь орошаемых земель в КБР должна увеличиться на 4 тыс. га

Освоение земель произойдет в рамках заключенных соглашений с сельхозтоваропроизводителями региона с предоставлением им субсидий. Выплаты предприятия получат в 3-4 квартале 2020 года

НАЛЬЧИК, 1 мая. /ТАСС/. Площадь орошаемых земель в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году должна увеличиться на 4 тыс. га. Средства на эти цели будут выделены по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

По нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в 2020 году финансирование в КБР предусмотрено в рамках проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса". Объем средств на реализацию проекта вырос более чем втрое - до 349,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 345,6 млн рублей, республиканское софинансирование - 3,5 млн рублей.

"Проектом предусматривается реализация мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения на площади 4 тыс. га, освоение средств осуществляется путем заключения соглашений с сельхозтоваропроизводителями и предоставления им субсидий в соответствии с заявками", - говорится в сообщении с уточнением, что выплаты планируется довести до предприятий АПК в 3-4 квартале 2020 года.

По соглашению, которое регион заключил с Минэкономразвития РФ, по региональному проекту "Экспорт услуг" показатель "Объем экспорта услуг" в республике в 2019 году должен был достигнуть $2,7 млн, в 2020 году - 2,9 млн и далее с ростом до 3,9 млн на период до 2024 года. "По данным Центрального Банка России показатель "Экспорт услуг" за 2019 год по КБР сложился в сумме $28,7 млн, что в 10,6 раза превышает установленный соглашением целевой индикатор. Основную долю показателя в размере 97% составляют услуги категории "поездки", сложившиеся в сумме 27,8 млн", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по этому показателю на душу населения КБР занимает второе место среди субъектов СКФО, немного уступив Ставропольскому краю. В республике он составляет $33 на человека, при этом в среднем по СКФО данный показатель достигает только $20.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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