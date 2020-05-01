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Ученые РФ классифицируют уязвимости платформ "Умного города" для создания систем защиты

Результаты исследования позволят устранять проблемы информационной безопасности еще на этапе проектирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Группа ученых из Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации (СПИИРАН) изучат и систематизируют информацию о проблемах информационной безопасности элементов транспортной инфраструктуры "Умного города". Результаты исследования позволят устранять такие проблемы еще на этапе проектирования, что позволит снизить риски для пользователей, связанные с финансовыми и репутационными потерями, а в некоторых случаях и сохранить жизни людей, сообщил ТАСС в пятницу руководитель проекта, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИРАН Андрей Чечулин.

"Особенностью "Умных городов" является использование искусственного интеллекта для управления транспортной инфраструктурой и оптимизации человеческих потоков. Однако, наряду с повышением эффективности и удобства управления это создает и новые угрозы для общества, так как нарушение работоспособности подобной системы управления может привести к значительному ущербу. Задача нашего проекта - описать и классифицировать такие проблемы безопасности (уязвимости), а также предложить пути их устранения или нейтрализации", - сказал Чечулин.

Ученый пояснил, что современная транспортная среда "Умного города" обширна, она представляет собой совокупность общественного транспорта (поезда, метро, автобусы и троллейбусы), частного транспорта (частные машины и такси), рабочей техники (техника для уборки дорог, вывоза мусора, перевозки груза) и инфраструктуры для их навигации и функционирования (дороги, стоянки, заправочные станции и станции подзарядки, станции техобслуживания), а также людей, состоящих как из пользователей транспортной среды, так и персонала, обеспечивающего ее бесперебойную работу.

По его словам, сегодня существует много различных видов атак на городские "умные" системы. Наиболее известные примеры - это компьютерные атаки на различные общественные платформы: экраны, билборды, банкоматы и другие аппараты, подключенные к интернету. К менее распространенным, но более опасным, относятся атаки на беспилотные транспортные объекты, такие как, например, поезда метро.

"Результаты нашего проекта помогут создателям "Умных городов" еще на стадии разработки программного и аппаратного обеспечения учесть и устранить возможные уязвимости, а если уязвимость будет обнаружена уже на этапе эксплуатации, то помогут разработать средства защиты, позволяющие ее нейтрализовать. Таким образом, исследование направлено на обеспечение безопасности организаций и граждан, живущих в "Умных городах", - отметил Чечулин.

Он добавил, что, помимо фундаментальной составляющей проекта, коллектив планирует разработать систему обнаружения уязвимостей для ряда уже существующих подсистем "Умного города". Проект поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований.

О нацпроекте

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" стартовал в России в 2018 году. Начиная с 2019 года, он реализуется в рамках нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают соответствующие программы по реализации проекта.

Нацпроекты рассчитаны до 2024 года включительно. На исполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который состоит из шести федеральных проектов, в России планируется направить из бюджетов всех уровней 1634,9 млрд рублей. На нацпроект "Жилье и городская среда", в который включены четыре федеральных проекта, для регионов предусмотрено более 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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