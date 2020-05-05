Более 750 мест появится в детсадах Камчатки после открытия в этом году новых учреждений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мая. /ТАСС/. Введение в эксплуатацию в этом году четырех детских садов в рамках реализации национального проекта "Демография" на Камчатке позволит 760 маленьким жителям полуострова пойти в дошкольные учреждения в трех крупных муниципальных районах Камчатки. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил врио главы региона Владимир Солодов.

"760 маленьких жителей Камчатки скоро пойдут в новые детские сады. Сегодня в Олюторском, Усть-Камчатском и Елизовском районах идет активное строительство дошкольных учреждений. Все они в разной степени готовности, но подрядчики обещают ввод в эксплуатацию всех четырех уже в этом году. Строительство реализуется в рамках нацпроекта "Демография", -написал Солодов.

Отмечается, что открытие двух детских садов в Усть-Камчатском и Олюторском районах края на 200 и 150 мест соответственно решит проблему ветхости детских садов в отдаленных населенных пунктах полуострова.

Ранее ТАСС сообщал, что ввод в эксплуатацию двух детских садов в Елизовском муниципальном районе края позволит дополнительно создать 410 мест для детей в возрасте до трех лет. Очередь в ясли на данный момент - 384 ребенка, так что потребность населения в яслях в этом муниципальном районе в ближайшее время будет удовлетворена.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". На строительство новых трех детских садов на Камчатке предусмотрено более 770 млн рублей из средств федерального бюджета. Строительство детского сада в Олюторском районе Камчатки осуществляется полностью за счет средств из краевого бюджета.