Сыктывкарский госуниверситет приобрел оборудование на 15 млн рублей для подготовки медиков

СЫКТЫВКАР, 6 мая. /ТАСС/. Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, опорный вуз Республики Коми, приобрел медицинское оборудование на 15 млн рублей для обучения студентов-медиков. Закуплено различное симуляционное оборудование и аппарат УЗИ, рассказала ТАСС ректор госуниверситета Ольга Сотникова.

"Медицинскому образованию мы уделяем особое внимание по понятным причинам: в республике дефицит медицинских кадров, оно самое востребованное. Подготовка по этому направлению в университете самая молодая, а потому весьма трудоемко открытие новых программ, а мы планируем ординатуру. В настоящее время основные усилия направлены на материально-техническое оснащение подготовки врачей: закупаем учебно-лабораторное и симуляционное оборудование, программное обеспечение, ремонтируем учебные аудитории, чтобы создать условия для качественной подготовки врачей. Только в этом учебном году на покупку оборудования затрачено более 15 млн рублей, отремонтированы шесть аудиторий", - сказала она.

В числе недавних поставок - симуляционное оборудование для отработки практических навыков по неотложной помощи (базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация), аускультуции (прослушивания тонов сердца) при различных патологиях у взрослых и детей, по уходу за детьми. Приобретено симуляционное оборудование для диагностики заболеваний при пальпации живота, молочных желез, что особенно актуально для участковых врачей. Важная закупка - это не симуляционный, а обычный УЗИ-аппарат, который будет использован для отработки навыков работы будущих врачей на базе действующего санатория-профилактория университета. Для таких же целей закуплено специализированное оборудование для офтальмологии, добавила руководитель вуза.

Симуляционному обучению уделяется особое внимание, так как на условиях, приближенных к реальным, можно отработать навыки диагностики различных заболеваний. Для этого приобретены два интерактивных анатомических стола "Пирогов". Они востребованы на таких дисциплинах, как анатомия, патанатомия, гистология, клинические дисциплины.

"Это уникальный на данный момент аппаратно-программный комплекс, разработанный в России. Он включает технологии 3D-моделирования анатомических объектов, сенсорное управление 3D-анатомией и мультимедийную передачу учебной информации. Комплекс позволяет сделать реалистичное воспроизведение действий анатома, оперативного хирурга и паталогоанатома", - отметила ректор.

Об университете и мединституте

Прием в медицинский институт университета ежегодно увеличивается: в 2018 году на обучение по специальности "Лечебное дело" было принято 108 человек, в 2019 году прием составил 133 человека - по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия", в том числе 45 человек приняты на целевое обучение. В 2018 году состоялся первый выпуск студентов-медиков - 20 человек, в 2019 году - 50 человек, из которых 43 обучались за счет средств медицинских организаций. Все выпускники прошли первичную аккредитацию на базе симуляционного центра университета, открытого в 2018 году, 17 выпускников продолжили обучение в ординатуре, 30 приступили к трудовой деятельности на территории республики. В 2019 году университет впервые в Коми начал подготовку врачей-педиатров.

В Сыктывкарском госуниверситете на начало 2019/2020 учебного года насчитывается 4 065 студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме. Учебный процесс обеспечивают колледж и 12 институтов, в состав которых входит 51 кафедра.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.