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В Сахалинской области запустили в тестовом режиме интерактивную карту ремонта дорог

В открытом доступе карта должна появиться в течение месяца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области запустили в регионе интерактивную карту, с помощью которой любой житель сможет следить за ремонтом трасс через интернет. Сейчас карта работает в тестовом режиме, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе островного правительства.

Всего в этом году в Сахалинской области должны заасфальтировать 57 км дорог, а около 28 км - капитально отремонтировать. Большая часть работ в регионе проходит по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. По информации областных властей, создание интерактивной карты во многом поспособствует просветительской деятельности населения по показателям нацпроекта.

"Сейчас сервис работает в тестовом режиме", - сообщили в пресс-службе.

По данным областного правительства, губернатор региона Валерий Лимаренко ознакомился с электронной картой и одобрил идею. Он поручил запустить ее в полноценном режиме в течение месяца. Сейчас она доступна только по ссылке. После полного запуска карта появится в открытом доступе в интернете, каждый житель сможет познакомиться с ее содержимым. На ней обозначены разными цветами участки трасс, которые ремонтируются или запланированы к реконструкции. Помимо этого, по ней можно узнать об объемах работ и запланированных на них средствах.

Вопрос ремонта дорог для Сахалинской области является одним из наиболее актуальных. В настоящее время в регионе соответствуют нормативным требованиям только 54,7% трасс, 58% имеют асфальтобетонное покрытие. Из 243 населенных пунктов 159, а это 65%, не имеют связи с Южно-Сахалинском по дорогам с твердым покрытием.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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