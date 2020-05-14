На Камчатке откроется осенью первая модельная библиотека

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Первая на Камчатке модельная библиотека в Петропавловске-Камчатском откроется на базе информационно-библиотечного центра "Доступный город" 1 октября этого года, сообщается на сайте правительства полуострова.

Создание модельной библиотеки в краевой столице стало возможным благодаря участию центральной городской библиотеки в 2019 году в конкурсе на субсидирование из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Культурная среда", в котором камчатское учреждение культуры стало победителем.

"Открытие модельной библиотеки запланировано на 1 октября 2020 года. В помещении центра уже произведена замена люминесцентных светильников на светодиодные, установлены специальные дополнительные поручни для маломобильных пользователей, приобретена новая удобная мебель для кабинетов сотрудников, значительная часть которой уже доставлена. Модельная библиотека - это целый комплекс мер, который позволит ее пользователям получать услуги качественно нового уровня", - приводятся в сообщении слова врио министра культуры региона Светланы Айгистовой.

Отмечается, что в библиотеке нового типа будет проведено дополнительное комплектование книжного фонда, в том числе специализированного фонда для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, а специалисты уже проходят курсы повышения квалификации. Всего же на создание первой в крае модельной библиотеки было выделено 5 млн рублей из средств федерального бюджета.

Модельная библиотека - это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии.

Нацпроект "Культура" - национальный проект Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Одна и целей нацпроекта - переоснащение более 660 библиотек по модельному стандарту.