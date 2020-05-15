Портал с услугами от социальных предпринимателей запустили в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая./ТАСС/. Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области запустил электронный портал, на котором социальные предприниматели региона смогут предложить свои услуги местным жителям. На портале зарегистрировались уже более 100 компаний, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Навигатор социальных услуг - это уникальная разработка, которая не имеет аналогов в России. Этот сервис поможет социальным предпринимателям предлагать свои услуги именно тем, кто в них очень нуждается", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

На новом портале предусмотрена система отзывов о качестве услуг социальных предпринимателей, на основе которых будет составлен рейтинг. Чтобы найти необходимую услугу, пользователи портала смогут настроить поиск по направлению деятельности, цене или географическому положению.

"Социальные предприниматели Нижегородской области очень активно перестраивают свою работу в условиях коронавируса. Они проводят онлайн-уроки и развивающие занятия, оказывают удаленные консультации по различным направлениям, в том числе по работе с детьми с ограниченными возможностями, инвалидами и другими социально незащищенными категориями населения", - пояснил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов, слова которого приводит пресс-служба.

Социальный навигатор разработан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Главными задачами нацпроекта являются улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.