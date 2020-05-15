Президент Татарстана допустил корректировку показателей исполнения нацпроектов в регионе

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов допустил возможность корректировки показателей исполнения входящих в нацпроекты программ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба президента республики по итогам заседания кабинета министров Татарстана.

Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы были установлены с 4 по 30 апреля по указу президента России Владимира Путина. В Татарстане были временно приостановлены крупные производства, действовали ограничения на работу ряда предприятий малого и среднего бизнеса. 11 мая Путин объявил, что режим нерабочих дней заканчивается со следующего дня. С этой даты в Татарстане режим самоизоляции стал рекомендательным, власти республики постепенно снимают ограничения на работу организаций.

"Необходимо выполнить все наши обязательства в части национальных проектов, которые определены президентом России. Однако некоторые параметры были заложены еще до экономического спада. Поэтому не нужно обсуждать, в какой сложной ситуации мы находимся, а совместно с федеральными коллегами корректировать эти соглашения. Нужно системно вести эту работу. Никто нацпроекты не отменял, и мы ответственны за их реализацию", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" не исключил, что национальные проекты могут быть скорректированы на фоне реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. Однако, по его словам, их реализация останется приоритетной задачей.