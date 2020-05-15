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На ремонт дорог по нацпроекту Пермскому краю в 2020 году выделено более 2,5 млрд рублей

Протяженность дорожной сети в регионе составляет 31 тыс. км

ПЕРМЬ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края направят более 2,5 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов на ремонт и строительство 35 дорожных объектов. Работы будут вестись в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Планируется реализовать 35 дорожных объектов: 30 местных и пять региональных, среди которых, например, строительство Восточного обхода г. Перми, ремонт трассы Пермь - Березники и другие. Планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%", - отмечается в сообщении.

Протяженность дорожной сети в регионе составляет 31 тыс. км, из них более 3 тыс. км - дороги регионального значения, почти столько же федерального, а все остальные - муниципальные. Как ранее сообщал министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, дорожный фонд региона в 2019 году составлял более 15 млрд рублей, а в 2020 году его планировали увеличить почти на 40%, до 21, 5 млрд рублей. В 2019 году в Пермском крае по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировали более 50 объектов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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