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Реставрацию Дворца Алфераки в Таганроге завершат в 2022 году

Работы проведут в рамках нацпроекта "Культура"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Здание историко-краеведческого музея в Таганроге, известного как Дворец Алфераки, который является памятником архитектуры федерального значения, отреставрируют в 2020-2022 годах за счет средств национального проекта "Культура". Об этом во вторник председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко написал на своей странице в Facebook.

"В рамках государственной программы "Развитие культуры" запланированы средства на проведение ремонтно-реставрационных работ на этом объекте в объеме 201,2 млн", - написал Ищенко.

Как отметили в пресс-службе Заксобрания региона, ремонтно-восстановительные работы начались несколько лет назад, было потрачено порядка 59 млн рублей. Затем работы приостановили, а музей закрыли для посещения. По словам Ищенко, региональные власти обращались в правительство РФ, решение о выделении средств поддержали депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.

Реставрационно-восстановительные работы проходят на нескольких объектах Таганрогского музея-заповедника. "Завершена реставрация бывшего здания мужской гимназии, где учился Чехов, и здания, известного как Дом Шаронова, - отметили в пресс-службе.

Дворец Алфераки был построен в середине XIX века по заказу помещика и купца греческого происхождения Николая Алфераки. В 1898 году по инициативе писателя Антона Чехова в Таганроге был создан историко-краеведческий музей, частью которого в 1927 году стал дворец.

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