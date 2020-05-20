Губернатор Чибис предложил откорректировать нацпроекты "Образование" и "Здравоохранение"

МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил внести корректировки в нацпроекты "Образование" и "Здравоохранение" и учесть в них возможности дистанционного обучения и оказания медицинских услуг, полагаясь на опыт, приобретенный в пандемию. Об этом он заявил в среду во время заседания федеральной рабочей группы по подготовке предложений в общенациональный план по восстановлению экономики, которое провел онлайн секретарь Генсовета "Единой России", руководитель федеральной рабочей группы Андрей Турчак.

"Очень резкий переход в "дистанционку", понятно, что в значительной степени система образования не была к этому готова, но, тем не менее, это открывает целый набор возможностей, на наш взгляд, требует корректировки подходов в рамках национального проекта. И то же самое с медициной. Помимо тех историй, которые мы с вами применяем и развиваем по телемедицине, безусловно, значительный блок с использованием возможности контроля за состоянием потенциального пациента позволит в значительной степени снять этот негатив, когда невозможно записаться и попасть к врачам", - сказал Чибис.

Он перечислил преимущества дистанционного обучения, отметив, что для студентов могут открыться возможности получения образования удаленно в лучших вузах мира. Что касается применения цифровых технологий в нацпроекте "Здравоохранение", Чибис привел пример организации дистанционного контроля за состоянием людей в очаге коронавируса в Белокаменке - с помощью специального сервиса для смартфона медики фиксировали необходимые параметры здоровья. По словам губернатора, это помогло стабилизировать ситуацию в условиях пандемии.

"Это в значительной степени нам помогло преодолеть тот кризис на большой стройплощадке. Это точно надо делать и в медицине. С учетом этого опыта у нас тоже есть детальный набор вещей, что и как нужно поправить, и тогда в этих чувствительных отраслях жизнь может очень серьезно измениться", - заявил глава региона.