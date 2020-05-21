Орловская область в 2020 году направит более 1,1 млрд рублей на здравоохранение

ОРЕЛ, 21 мая. /ТАСС/. Орловская область по национальному проекту "Здравоохранение" направит более 1,1 млрд рублей на переоснащение сосудистых и онкологических центров и центральных районных больниц. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин.

"Общая сумма, выделенная по нацпроекту "Здравоохранение", превышает 1,1 млрд рублей. Уровень софинансирования региона - 5%. Основная часть средств будет направлена на переоснащение онкодиспансера, помимо этого запланировано перевооружение четырех сосудистых центров региона, закупка томографа в Ливны. Аппарат там, к сожалению, сломался в прошлом году", - сказал он.

Борьба с онкологическими заболеваниями

В 2019 году для орловского онкологического диспансера было приобретено 40 единиц оборудования. На смену износившейся технике пришли магнитно-резонансный томограф, видеоэндоскопические комплексы для проведения бронхоскопии и гастроскопии, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты УЗИ. По рекомендации Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена в 2020 году будет усилена радиология еще одним линейным ускорителем.

"Нацпроект не только про то, чтобы заменить одну технику на другую, он про то, чтобы достичь определенных показателей: это увеличение пятилетней выживаемости, снижение смертности. Много состояний, где частью лечения является лучевая терапия, которая позволяет продлевать жизнь, на определенных стадиях получать ремиссию. Это очень важно для нашего региона, тем более, что последние годы у нас не все хорошо с онкосмертностью. За 2019 год смертность снизилась, динамика положительная по сравнению с 2018 годом, но мы понимаем, что нам еще очень много всего нужно сделать и в этой части. Чем быстрее мы перевооружим диспансер, тем лучше будет результат", - подчеркнул руководитель департамента здравоохранения.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В октябре 2019 года заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов сообщал, что Орловская область занимает последнее место в рейтинге регионов по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и, возможно, не сможет достичь целевых показателей национального проекта "Здравоохранение" к 2024 году. По словам Залогина, за 2019 год в Орловской области общая смертность снизилась на 400 человек, от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на 299 человек меньше. Еще несколько лет назад показатель смертности превышал 910 случаев на 100 тыс. населения, по итогам 2019 года этот показатель сложился на уровне 879 случаев на 100 тыс.

В Орловской области развернут первичный сосудистый центр в Орле на базе больницы скорой медицинской помощи им. Семашко, по одному центру в Ливнах и Мценске, а также региональный - в областной клинической больнице. Всего планируется закупить 24 единицы оборудования на общую сумму 350 млн рублей. Руководитель орловского департамента здравоохранения уточнил, что уже улучшена маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если раньше людей с подозрением на инфаркт доставляли в Семашко, то сейчас их госпитализируют в областную больницу, где есть возможность сделать, например, стентирование.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.