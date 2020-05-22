Центральный парк в рабочем поселке Нижегородской области отреставрируют в августе

ТАСС, 22 мая. Центральный парк в рабочем поселке Варнавино Нижегородской области будет отреставрирован в августе 2020 года по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"В рабочем поселке Варнавино Нижегородской области начались работы по благоустройству центрального парка. Общественное пространство преобразится благодаря участию в нацпроекте "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

В парке начались работы по укладке дорожек из брусчатки. Будет отреставрирован вход в парк, появится сцена для проведения концертов и городских праздников. Кроме того, обустроят спуск от дома культуры к набережной Ветлуги.

На работы будет затрачено 3,6 млн рублей, из которых 3,1 млн рублей - из федерального бюджета. Реконструкция завершится до 10 августа.

Национальный проект "Жилья и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования - 1 трлн 66,2 млрд рублей.