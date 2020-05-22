Минобрнауки не будет корректировать цели нацпроекта из-за пандемии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ действует в рамках параметров и целей нацпроекта "Наука", и намерено их придерживаться несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В профсоюзе работников Российской академии наук (РАН) 7 мая заявили, что пандемия коронавирусной инфекции создает риски невыполнения целей нацпроекта "Наука". Так, по данным профсоюза, России, в частности, не удается выйти на 4-е место в мире по численности исследователей, а также войти в пятерку по числу публикуемых научных статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных. В профсоюзе считают, что с 2021 года нужно увеличить бюджетное финансирование фундаментальных исследований в 1,5 раза.

"О корректировке программы реализации нацпроекта "Наука" в настоящее время речи не ведется. Минобрнауки принимает необходимые меры для реализации и ускорения поставленных задач. Однако необходимо учитывать, что в период пандемии затруднена полноценная научная коммуникация, особенно с иностранными исследователями. Также в связи с переводом научных и образовательных организаций на удаленный режим работы ограничен доступ к оборудованию, в том числе уникальным научным установкам", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки добавили, что министерство открыто для взаимодействия с ректорами вузов, руководителями институтов и научными коллективами для обсуждения опасений, связанных с реализацией нацпроекта "Наука".

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.