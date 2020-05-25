В Приморье реконструируют 24 детских поликлиники

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Реконструкция 24 детских поликлиник будет проведена в Приморье в 2020 году. Об этом сообщается в понедельник на сайте краевого правительства.

"В 2020 году мы продолжаем внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Для реализации мероприятий по улучшению внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений в 24 учреждениях предусмотрены средства в краевом бюджете - 166,8 млн рублей", - приводят в пресс-службе слова министра здравоохранения региона Анастасии Худченко.

В администрации региона сообщили ТАСС, что всего в программе масштабной реконструкции детских поликлиник и поликлинических отделений участвуют 39 медучреждений края, 24 из них отремонтируют в 2020 году. В них появятся отдельные входы для здоровых и больных пациентов, открытые регистратуры, игровые комнаты и колясочные. В 23 детские поликлиники также планируется закупить 147 единиц нового медицинского оборудования. В отремонтированных медучреждениях появятся пандусы.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.