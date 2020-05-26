В Сочи с начала 2020 года отремонтировали почти 80% дорог по нацпроекту

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Почти 80% дорог отремонтировано в Сочи по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" от общего объема работ, запланированных на 2020 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"В Сочи по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнено 79% от общего объема работ", - говорится в сообщении. В пресс-службе горадминистрации Сочи пояснили ТАСС, что речь идет о выполнении годового плана.

В этом году планируется отремонтировать 23 участка улиц Хостинского района Сочи, а это свыше четверти всех дорог муниципалитета, где их 85. На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделено 830 млн рублей. Такая сумма ежегодно будет направляться на приведение дорог в нормативное состояние в сочинской агломерации до 2024 года. При этом горожане сами могут направить предложения и пожелания по ремонту дорог на следующие годы.

В настоящее время завершается ремонт улицы Дмитриевой. "На участке протяженностью более одного километра дорожники подняли горловины колодцев и дождеприемных решеток, заменили бордюрный камень, выполнили устройство верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона", - приводится в сообщении комментарий департамента транспорта и дорожного хозяйства в Краснодарском крае. В скором времени тут будут установлены пешеходные ограждения, знаки и нанесена разметка.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.