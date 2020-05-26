Более 270 млрд рублей выделили в 2020 году на оказание помощи онкобольным

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 270 млрд рублей в 2020 году выделено на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава.

"В 2020 году в целях обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями <...>, в том числе, в целях повышения доступности противоопухолевой лекарственной терапии и других современных методов лечения, выделена субвенция на оплату медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в размере 271,3 млрд рублей, в том числе, дополнительно 115 млрд рублей в рамках федерального проекта ["Борьба с онкологическими заболеваниями"]", - говорится в сообщении.

В частности, 95 млрд рублей выделено на химиотерапию, 9,4 млрд рублей - на хирургическое лечение, 10,6 млрд - на конформную лучевую терапию, еще 5 млрд рублей предоставлены дополнительно на протонную терапию в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

"По данным отчета ФОМС, по состоянию на 1 апреля 2020 года, субвенция была предоставлена субъектам РФ в размере 67,8 млрд рублей, использование субвенции составило 63,5 млрд рублей (93,6% от объема предоставленных средств), в том числе на противоопухолевую лекарственную терапию 46,6 млрд рублей. Указанные средства были направлены на <...> 0,69 млн случаев лечения онкологических пациентов в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, в том числе на <...> 0,47 млн случаев лечения с проведением противоопухолевой лекарственной терапии", - говорится в сообщении.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.