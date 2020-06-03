В Приморье началось строительство детской поликлиники на 4 тыс. пациентов

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Подрядчик начал строительство детской поликлиники для жителей Шкотовского района Приморского края по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила в среду пресс-служба правительства Приморья. Учреждение сможет принимать всех детей района - более 4 тыс.

"Новое медучреждение рассчитано на посещение всего детского населения муниципалитета, а это более 4 тыс. ребят. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, возведение детского поликлинического отделения ведется по национальному проекту "Здравоохранение". Специально для этого объекта был разработан особый проект, который позволит возвести здание в кратчайшие сроки и запустить его в работу уже в 2020 году", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Шкотовской центральной районной больницы Михаила Молдованова, которые приводятся в сообщении, старое здание практически непригодно для работы. Новая поликлиника, на строительство которой выделено 28,5 млн рублей, займет площадь 660 кв. м, треть которой отдадут педиатрическому отделению, где разместятся прививочный, процедурный кабинеты, кабинеты приема врачей. В поликлинике будет просторный холл с открытой регистратурой, инфоматами, электронными табло-маршрутизаторами, комфортными местами для ожидания, крытой колясочной.

Также в здании разместятся клинико-диагностическая лаборатория и отделение скорой медицинской помощи с кабинетом неотложной помощи. В проекте предусмотрели детскую игровую площадку с малыми архитектурными формами. В этом году центральная больница Шкотовского района в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получит три единицы нового рентгенологического оборудования.

Президент России Владимир Путин в августе прошлого года потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, глава государства также попросил сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.