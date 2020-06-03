Минздрав: только один показатель проекта по борьбе с онкозаболеваниями достигнут в 2019 г.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Только один показатель - удельный вес пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять и более лет, федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" был достигнут в РФ в 2019 году, а показателя "Снижение смертности от новообразований" не достигли более 50 регионов России, сообщила в среду директор департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.

"Показатели 2019 года достаточно малоутешительны. Единственный показатель был достигнут - это удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять лет и более. Все остальные показатели у нас хотя и имеют тенденцию к снижению, но, к сожалению, по плановым показателям за 2019 год были не достигнуты", - сказала она на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности.

Каракулина также отметила, что целевых показателей по снижению смертности от новообразований, в том числе злокачественных, на 100 тыс. населения не достигли 53 региона, по доле злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, - 28 регионов, по удельному весу пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете более пяти лет - 29 регионов, по одногодичной летальности пациентов со злокачественными новообразованиями - 26 регионов. При этом она отметила, что есть 10 регионов с "наибольшим отставанием" по плановым показателям, среди которых Кемеровская, Новосибирская, а также Астраханская области.

"Почти 14% региональных планов мероприятий не были реализованы. В целом более 7 тыс. мероприятий было запланировано и только 6 тыс. было реализовано на самом деле. Самое худшее, низкий процент выполнения реализации - [по] реабилитации онкологических пациентов, 80% [от плана] в субъектах только смогли реализовать данные направление, - сообщила директор департамента Минздрава. - Самый хороший процент выполнения мероприятий был в разделе противодействия факторов развития онкозаболеваний - 92%".

При этом хорошим показателем является перевыполнение плана по включению медорганизаций в реализацию федерального проекта. Так, в 2019 году к проекту подключились 175 медорганизаций, оказывающих онкологическую помощь, при 90 запланированных. Кроме того, в регионах РФ был открыт 141 центр амбулаторно-онкологической помощи при плановом показателе в 100 учреждений.

"В соответствии с клиническими рекомендациями [на] оказание медицинской помощи <...>, в том числе [на] проведение химиотерапии, было использовано 92% средств, направленных на данные мероприятия. По сравнению с 2018 годом у нас в четыре раза увеличилась кратность применения химиотерапии, на 48% увеличилось применение схем лекарственной химиотерапии в дневном стационаре. Это достаточно важное достижение", - добавила Каракулина. Она также отметила прирост числа специалистов-онкологов в медучреждениях в прошлом году, в частности радиотерапевтов на 26%.