В Минкультуры сообщили об отсутствии риска неисполнения нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ход исполнения национального проекта "Культура" дает возможность сделать вывод, что риска его нереализации нет. Об этом в среду сообщила директор департамента регионального развития и приоритетных проектов министерства культуры Ольга Юркова.

"В рамках нацпроекта у нас на сегодняшний день нет рисков невыполнения", - сказала она на видеоконференции в Совете Федерации на тему "О реализации национального проекта "Культура" в условиях распространения коронавирусной инфекции: региональные и законодательные аспекты".

Однако Юркова обратила внимание, что пандемия коронавируса отразилась на работе министерства и подведомственных учреждений. "Нам пришлось скорректировать бюджет, и скорректированные средства из национального бюджета были направлены в резервный фонд правительства для устранения последствий коронавируса, но мы сделали так, чтобы это не коснулось основных показателей нацпроекта", - отметила директор департамента.

Как рассказала Юркова, кассовое исполнение нацпроекта в прошлом году - 99%, регионы выполнили его на 98%. "Кассовое исполнение [в этом году] составляет 33%, данных показателей в прошлом году мы достигли только к июлю. На сегодняшний день мы на один месяц опережаем показатели прошлого года", - уточнила она.

Глава департамента поделилась, что за первый квартал был выполнены показатели первого и второго кварталов по посещениям. "При плане на 2020 год 798 млн посещений на первый квартал у нас показатель - 159,5 млн посещений. Факт первого квартала у нас составил 220,4 млн посещений, то есть на 27,6% больше, чем планировалось", - сказала она.

В национальном проекте задействованы 78 регионов России. У 11 субъектов кассовое исполнение превышает 50%, у Брянской области - 100%. По словам Юрковой, у ряда регионов кассовое выполнение ниже среднего и даже равно нулю. Среди таких регионов Республика Ингушетия, Курская и Вологодская области.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).