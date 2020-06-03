В Ульяновской области закупят более 30 мобильных медицинских комплексов

ТАСС, 3 июня. Передвижные медицинские комплексы, которые представляют собой специально оборудованные автомобили и позволяют оказать медицинскую помощь жителям отдаленных сел, будут закуплены в Ульяновской области в 2020 году. Всего планируется закупить 31 комплекс разной комплектации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона в среду.

"Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в этом году предполагается закупить 31 мобильный комплекс разной комплектации", - говорится в сообщении.

Кроме того, для оказания медпомощи жителям районов в 2020 году также планируется построить шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и один офис врача общей практики. Продолжатся ремонты в четырех поликлиниках.

По данным правительства, в 2019 году в регионе построено пять новых ФАПов, а также один офис врача общей практики.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.