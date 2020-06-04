Перинатальный центр Приморья получил аппарат для помощи детям, перенесшим гипоксию

ТАСС, 4 июня. Инновационное оборудование, которое поможет детям после асфиксии выйти из тяжелого состояния без осложнений, поступило в краевой перинатальный центр Приморского края. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

Система Tecotherm Neo позволяет проводить терапевтическую гипотермию - контролируемые процедуры, при которых применяется лечебное охлаждение и нагрев новорожденных и младенцев.

"Система Tecotherm Neo использует инновационную конструкцию с мгновенной обратной связью. Температура младенца отслеживается каждые 2 секунды и автоматически, согласно утвержденным параметрам, вносит незначительные изменения в охлаждающую жидкость, чтобы обеспечить стабильность температуры младенца. Данный метод признан эффективным и безопасным", - говорится в сообщении.

Главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева рассказала, что новое оборудование стоимостью около 3 млн рублей закупили при финансовой поддержке правительства Приморского края. По ее словам, проблемы церебральных нарушений, которые происходят из-за гипоксии плода и новорожденного, а также перинатальных инсультов, сегодня являются наиболее актуальными. Курлеева отметила, что терапевтическая гипотермия на данный момент считается максимально эффективным методом предотвращения неблагоприятных последствий при подобных состояниях.

Специалисты подчеркивают, что применение терапевтической гипотермии позволяет уменьшить риск развития выраженных неврологических дефицитов на 20-25%. Кроме того, процедура помогает значительно снизить младенческую смертность.

Курлеева обратила внимание на то, что лечение на аппарате будет бесплатным в рамках исполнения нацпроекта "Здравоохранение". Врачи перинатального центра уже изучили новую технику, выполнили необходимые тесты и готовы приступить к работе с новым оборудованием.